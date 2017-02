Massimo Giletti si prende una pallonata in faccia a Sanremo 2017. Il conduttore stava seduto in prima fila mentre Francesco Totti tirava in platea alcuni palloni autografati. Poi, all’improvviso, il dramma.

GILETTI PALLONATA A SANREMO

A mirare il faccino del conduttore non è stato il capitano della As Roma bensì Federico Russo, conduttore del pre Festival. Sfiorata anche la Parodi seduta accanto a Giletti. L’uomo si è subito scusato con Massimo. Il conduttore colpito ha sfoggiato un sorriso. Una scena destinata a entrare nell’albo dei momenti trash del Festival.