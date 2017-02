Sanremo 2017 | Le canzoni fanno male | Marianne Mirage | Testo | Video

Le canzoni fanno male è la canzone di Marianne Mirage al Festival di Sanremo 2017. Marianne salirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival.

Ci inseguivamo da bambini, noi

con le pistole in mano

eravamo due cowboy

poi molti anni dopo

ci siamo ritrovati complici

in una discoteca

tra troppa gente

Ci siamo dati un bacio a ritmo del successo del momento

le canzoni fanno male

quando parlano d’amore

quando sono troppo emozionanti

Non mi voglio innamorare

le parole fanno troppo male

male all’anima

Le canzoni fanno male

troppe rime cuore-amore

poi non sono nemmeno divertenti

Non mi voglio innamorare

questa musica fa troppo male

male all’anima

Ci siamo tanto amati, ancora noi

con le pistole in mano

ma non siamo stati eroi

Ci siamo abbandonati al mare col successo dell’estate

le canzoni fanno male

quando parlano d’amore

quando sono troppo emozionanti

Non mi voglio innamorare

le parole fanno troppo male

male all’anima

Le canzoni fanno male

troppe rime cuore-amore

poi non sono nemmeno divertenti

Non mi voglio innamorare

questa musica fa troppo male

male all’anima

Non voglio

più amore

per la musica, per un anno, per favore

Non voglio

più amore

perlomeno, per un giorno, per due ore

Non voglio

più amore

per la vita, per un anno, per favore

Le canzoni fanno male

quando parlano d’amore

quando sono troppo emozionanti

Non mi voglio innamorare

le parole fanno troppo male

male all’anima

Le canzoni fanno male

troppe rime cuore-amore

poi non sono nemmeno divertenti

Non mi voglio innamorare

questa musica fa troppo male

male all’anima

Le canzoni fanno male

quando sono troppo emozionanti