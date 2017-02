“Universo” è la canzone con cui Francesco Guasti si presenta al Festival di Sanremo 2017. La sua prima esibizione sarà nella seconda serata del Festival.

Sanremo 2017 | Universo | Francesco Guasti | Testo | Video

Siamo fatti per avere sogni

più grandi delle nostre vite

per amare, sorridere in giorni

messi alla prova da nuovi sfide

Siamo fatti per essere folli

complicarci la vita ci piace

progettiamo partenze e ritorni

senza uscire dalla nostre case

Siamo amanti dai cuori zingari

beviamo del vino invecchiato

con la speranza di essere liberi

sotto questo cielo stellato

Con la musica canto speranze

il futuro è di chi se lo prende

oggi ho messo un bel paio di scarpe

e sono andato incontro il mio presente

Sono stato da entrambe le parti

consapevole ed incosciente

la natura dell’uomo ha i suoi vizi

e con gli errori si crescerà sempre

In questo universo

arriverò presto

il mondo comincia adesso

adesso

In questo universo

poi perdere il senso

ma tutto riparte lo stesso

lo stesso

Possiamo perderci nell’universo

senza più limiti ma quel che hai dentro

sputi sentenze affilate come lame

che tagliano soltanto chi si sporca per difendersi

Possiamo esistere

senza ricordo

ma siamo anime

che vanno a fondo

E fino a quando

non schiacciano le suole

guardiamo chi è caduto

attorno a noi

In questo universo

arriverò presto

il mondo comincia adesso

adesso

In questo universo

poi perdere il senso

ma tutto riparte lo stesso

lo stesso

Siamo fatti per avere sogni

siamo fatti per essere folli

siamo fatti per restare folli

siamo questo universo