Sanremo 2017 | Nel mare ci sono i coccodrilli | Braschi | Testo | Video

“Nel mare ci sono i coccodrilli” è la canzone di Braschi presentata per la categoria giovani a Sanremo 2017. Una canzone dedicata ai migranti, di qualsiasi etnia e di qualsiasi epoca, che ricalca il più celebre libro di Fabio Geda. La canzone è già stata attaccata dal leader della Lega Nord Matteo Salvini.

Nel mare ci sono i coccodrilli

Dice mamma

Mentre beve the e limone

E stai lontano, ti prego stai lontano

Dalle correnti forti

Che non ti so più trovare

nel mio mare ci sta la merda del mondo

Dice lui

Con cui ho diviso tanto e dice Sabato la storia ce l’abbiamo in pugno

Dai salta

Dentro questo tempo

Casca il mondo e tu vuoi ballare

E allora parlo con te senza senso senza rumore

E stai lontano dal mare

Ci sono i coccodrilli

Puoi farti male

Ma io sono nato e vivo qui per caso

E sono figlio di un medico

Di un tossico di un mago

Sono venuto fuori qui tra i gelati e le bandiere

E non ho mai visto un cacciabombardiere

Casca il mondo e tu vuoi ballare

E allora parlo con te senza senso senza rumore

E stai lontano dal mare

Ci sono i coccodrilli

Vuoi farti male

Nel mare ci sono i coccodrilli

Puoi vederli galleggiare

Casca il mondo e tu vuoi ballare

E allora parlo con te senza senso senza rumore

E stai lontano dal mare

Ci sono i coccodrilli

Puoi farti male

Puoi farti male