Ok ragazze, niente panico: è vero,sarà pure una festa commerciale, ed è anche vero che non è indispensabile scambiarsi regali. Ma… pensare a un, solo ed esclusivamente per la vostra persona, rimane un gesto bellissimo.Nel caso siate già alla ricerca di qualchema, allora questa selezione potrebbe esservi utile. Abbiamo raccolto lee divertenti, cercando di assecondare ogni tipo di amante: i, i, ie gli

Bigliettini carini:

A volte basta anche solo il biglietto giusto, con le parole giuste, per regalare un pensiero assolutamente personale e unico.

Per veri romanticoni:

A little box of Love by Imogen Owen – 14,50 euro

Per veri nerd:

Biglietto a download istantaneo Etsy – 3,05 euro

Per cuori di ghiaccio:

Etsy – 3,01 euro

Per veri teneroni:

Etsy – 3,50 euro

Regali da condividere:

Se siete inguaribili romantici, San Valentino è di sicuro l’occasione giusta per strafare! Al bando la sobrietà!

In prima linea c’è Felicità a Pacchi e il suo adorabile kit per un Amore a lunga conservazione composto da: una busta nascondi cellulare, degli stickers “Ricordati che…”, carta e penna per scambiarsi dolci parole e una toppa per ricordarsi che la Felicità si fa in due!

Amore a lunga conservazione – 23 euro

Un libro da scrivere a 4 mani!

Asos – 9,49 euro

I coupon dell’amore!

Asos – 9,49 euro

Tiger – 1 euro per 200 baci, un affarone, no?

Le candele dell’amore!

Asos – 3,99 euro

E persino… il tagliabiscotti dell’amore!

Asos – 11,49 euro

Regali da ridere:

Se il vostro amore è nato sotto il segno dell’ironia, allora non resisterete a prendervi un po’ in giro anche per San Valentino.

Quando si tratta di autoironia, con Le Palle sarete dei fuori classe!

Le palle dell’ammmore – 8,90 euro

Se siete più preoccupati delle chiavi di casa che della chiave del vostro cuore ….

Tiger – 1 euro

Un gioco di sfide sensualissime, che diventano però super divertenti se fatte con (auto)ironia!

Asos – 14,99 euro

Regali da gustare:

Se invece il vostro amore è consacrato dal cibo, e quello che vi unisce è soprattutto l’amore sconfinato per prelibatezze e manicaretti, allora ecco qualche idea godereccia.

Pastiglie Leone gusto torta al cioccolato. Per momenti d’amore tascabili!

Pastiglie Leone – 1,75 euro

Se serve, un regalo per addolcire le vostre pene d’amore…

Lacrime d’amore – 3,20 euro

Poteva forse mancare il cioccolato? Questo è di quelli goduriosi!

Sabadì – 4 euro