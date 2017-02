Matteo Salvini contro Braschi, cantante in gara al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con il brano ‘Nel mare ci sono i coccodrilli’, ispirato all’omonimo romanzo di Fabio Geda. Si tratta di una canzone che ha sullo sfondo il tema dei migranti.

SALVINI CONTRO BRASCHI E LA CANZONE SUI MIGRANTI

«Voi Sanremo lo guardate, Amici? Io no, ma se lo guardassi questo ‘cantante’ non me lo perderei per nulla al mondo…! P.s. Ti piace tanto l’invasione di immigrati clandestini? Accoglili tutti a casa tua!”, ha scritto il leader della Lega Nord sul suo profilo Facebook, postando poi un brano di una video intervista al sito della Stampa in cui Braschi sottolinea che per i migranti «la soluzione è quella dell’accoglienza».

Ecco il testo della canzone di Braschi, che Salvini ha dovuto commentare.