Ascolti Sanremo 2017, boom per la prima serata: 11 milioni e 374mila spettatori (50,4% di share)

Debutto boom per il Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. La prima serata ha raccolto in media 11 milioni 374mila spettatori con il 50,4% di share.

ASCOLTI SANREMO 2017, BOOM PER LA PRIMA SERATA

Si apre dunque con un nuovo successo la 67esizione del Festival della Canzone Italiana. Il terzo dell’era Conti (caratterizzata sempre da ottimi risultati di audience). L’anno scorso la media della prima serata del Festival di Conti era era stata di 11 milioni 134 mila spettatori pari al 49.48% di share.

La prima parte della prima serata di Sanremo 2017 (precisamente dalle 21.14 alle 23.52) è stata seguita da 13 milioni 176 mila spettatori pari al 50,1% di share, la seconda parte invece (dalle 23.57 alle 00.54) da 6 milioni 177 mila spettatori con il 51,9% di share. L’anno scorso la prima serata del Festival di Conti aveva ottenuto nella prima parte 12 milioni 516 mila spettatori, pari al 49,15% di share, e nella seconda parte invece 5 milioni 907 mila spettatori, pari al 52,31%. La media era dunque stata di 11 milioni 134 mila spettatori, con il 49,48% di share.

Sono risultati soddisfacenti anche i dati di ascolto del Dopofestival, che ha avuto in media ieri 2 milioni 596 mila spettatori, pari al 43,1% di share.

ASCOLTI SANREMO 2017, PRIMA SERATA MAI COSÌ BENE NEGLI ULTIMI 12 ANNI

Quelli registrati oggi sono i risultati migliori degli ultimi 12 anni. In un tweet il direttore di Raiuno Andrea Fabiano, ovviamente molto soddisFatto, ha scritto: «Boom di ascolti della prima serata di #sanremo2017!!! Media di 11,4 milioni e share del 50,4%!!! Share migliore degli ultimi 12 anni!!!». Per trovare un risultato pià alto bisogna risalire infatti al Festival 2005, condotto da Paolo Bonolis e Antonella Clerici, quando la prima serata fece segnare in media il 54,10%.

ASCOLTI SANREMO 2017, PICCHI DELLA PRIMA SERATA CON EROI DI RIGOPIANO E NEK

Stando ai dati forniti in conferenza stampa (con tanto di slide) da Fabiano i picchi di ascolto durante la prima serata del Festival di Sanremo sono stati raggiunti alle 21.40, mentre Raoul Bova presentava Elodie (16 milioni 131mila spettatori) e durante l’omaggio agli eroi di Rigopiano (16 milioni 113mila spettatori, secondo dato della serata). La punta più alta di share, 57,1%, è arrivata alla fine dell’esibizione di Ricky Martin, quando ha ballato anche Conti, alle 23.51

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)