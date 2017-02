Sanremo 2017, Clementino, Ron e Giusy Ferreri a rischio eliminazione

Clementino, Ron, Giusy Ferreri. Sono questi i tre Campioni a rischio eliminazione dal Festival di Sanremo 2017 dopo la prima serata (durante la quale si sono esibiti 11 dei 22 cantanti ‘big’ in gara).

CLEMENTINO, RON E GIUSY FERRERI A RISCHIO ELIMINAZIONE A SANREMO 2017

La graduatoria (di cui sono state rese note soltanto le ultime tre posizioni) è stata stilata in base al televoto del pubblico (per il 50%) e alle preferenze della sala stampa (50%). Passano il turno invece gli altri 8 ‘campioni’ che hanno presentato il loro brano (Elodie, Alessio Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Lodovica Comello, Al Bano, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia).

Questa sera, al termine della seconda serata (nel corso della quale si esibiranno gli altri 11 ‘big’ in gara) toccherà ad ulteriori tre artisti rischiare l’eliminazione. Quindi domani sera (mercoledì) i 6 a rischio eliminazione si affronteranno in un torneo e non prenderanno parte perciò alla serata delle cover. Dei 6 ‘big’ a rischio eliminazione, ne verranno eliminati definitivamente due, mentre i quattro recuperati accederanno al turno successivo a 20 in programma venerdì e da cui poi si arriverà ai 16 finalisti di sabato.

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)