Vestiti Sanremo 2017 prima serata: c’è chi ha provato, esagerando e chi invece, mantenendo uno stile sobrio si è svelato come il miglior vestito della prima serata del Festival.

Maria De Filippi per esempio ha stravolto tutte le tradizioni per il Festival di Sanremo 2016. Non si è cambiata di continuo come le altre conduttrici ma ha indossato dei bellissimi abiti firmati Riccardo Tisci, stilista pugliese. E ha vinto come sempre: Queen Mary.

Ecco qui i peggio e meglio vestiti della prima serata del Festival.

guarda la gallery: