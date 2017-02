Sanremo 2017: gli eroi di Rigopiano sul palco dell’Ariston | VIDEO

guarda il video:

È per gli eroi del terremoto e della valanga di Rigopiano il primo momento “sociale” del festival di SANREMO 2017. Dopo l’esibizione dei primi tre cantanti in gara Maria De Filippi e Carlo Conti accolgono sul palco il maresciallo Lorenzo Gagliardi della Guardia di Finanza, Valeria Carlinfante della Croce Rossa, Fabio Iepparello del Soccorso Alpino, il maggiore Vincenzo Crisciuolo dell’Esercito, Luigi D’Angelo della Protezione Civile, Mauro Cavallo dei Vigili del Fuoco accompagnati da un rappresentanza di ogni corpo. Maria De Filippi introduce gli «eroi, che non vanno dimenticati anche quando le cronache non se ne occupano», ai quali il Teatro Ariston tributa un lungo applauso. Per Conti è l’occasione di ricordare il numero verde per la raccolta fondi ‘Ricominciamo dalle scuole’. «E ricordatevi – ha aggiunto – che io non vi chiederei mai di fare una telefonata se io per primo non avessi fatto qualcosa di importante per loro». Una battuta dopo le critiche rivolte al conduttore.