La caccia a Massimo Carminati di Mafia Capitale – VIDEO

guarda il video:

MAFIA CAPITALE ARCHIVIAZIONE PER 113 POSIZIONI (INCLUSE QUELLE DI MASSIMO CARMINATI)

Oggi il giudice per le indagini preliminari Flavia Costantini ha archiviato 113 posizioni nell’ambito delle indagini su Mafia Capitale. Gran parte dei proscioglimenti coinvolge politici, funzionari pubblici e imprenditori accusati di reati da alcuni dei principali indagati, come Salvatore Buzzi. Le archiviazioni hanno riguardato anche persone imputate e tuttora sotto processo come, per l’appunto, Massimo Carminati.

Fonte: Servizio Pubblico