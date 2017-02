Mario Draghi asfalta il grillino Marco Valli | VIDEO

Mario Draghi risponde all’eurodeputato M5S Marco Valli durante una seduta in Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo.

«L’euro è irrevocabile, questo è il Trattato», ha spiegato al grillino, ripetendolo in inglese (nel caso non fosse chiaro).

guarda il video:

La clip è stata diffusa sulla pagina Facebook “Gli Eurocrati” che racconta, in chiave ironica, la vita parlamentare a Strasburgo e dintorni. Il video è diventato virale.

L’eurodeputata 5 stelle Laura Agea non l’ha presa benissimo. In un commento ha criticato il video prendendo forse un po’ troppo seriamente la pagina in questione.