San Valentino: Perché innamorarsi di…

Anche se siete tra quelli che l’amore è tutto cuore e irrazionalità, in alcuni casi è meglio conoscere quello che ci può dare la persona che ci ha fatto perdere la testa. Quale migliore occasione di San Valentino per fare il punto assieme all’atro-blogger Simon and the Stars del perché dovremmo innamorarci di qualcuno nato sotto un determinato segno. Utile anche per chi è alla disperata ricerca dell’amore e, d’ora in poi, potrà restringere la ricerca del partner ideale a qualcuno di un segno con delle caratteristiche vicine a quelle che sta cercando. Così almeno non si perde tempo con la persona sbagliata!

Se vuoi conoscere altre curiosità sull’oroscopo clicca qui e vista il sito di Simon and the Stars.