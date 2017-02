La geniale pubblicità di Netflix con Beppe Vessicchio | VIDEO

Netflix, in pieno clima Sanremo 2017 ha ingaggiato il maestro Beppe Vessicchio con un viddeo lanciato sui social e destinato a diventare virale (oltre 3 mila like nella prima mezz’ora dalla pubblicazione del post).

Il maestro si aggira in un clima che riecheggia la famigerata serie Netflix “Stranger Things”. Il claim è netto: Free Vessicchio. «Nuova definizione sulla Treccani della parola genialità», commenta Matteo tra i commenti. «Io voglio lavorare con voi, assumetemi», aggiunge Emma.

In questi giorni è stato diffuso un teaser della seconda stagione di “Stranger Things”. La clip è andata in onda durante l’intervallo del Super Bowll. La serie horror di Netflix è tra le più apprezzate del 2016 e uscirà con nuovi episodi il prossimo Halloween.