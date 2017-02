Alla vigilia del Festival di Sanremo le persone si accorgono di una cosa scandalosa: Greta Menchi è tra i componenti della giuria.

Greta sarà a fianco di Giorgio Moroder (presidente di giuria), Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido e Giorgia Surina. Voterà con loro le canzoni in gara. Menchi, nata il 4 giugno 1995 a Roma, ha 21 anni ed è una famosa youtuber. Per rendervi conto della fama un suo clip non va sotto le 400 mila visualizzazioni. Cosa posta in rete? Di tutto un po’. Dalle relazioni amorose alle difficoltà che ha una ragazza “ggiovane” ogni giorno. Il tutto con ironia, l’ingrediente che le ha permesso di conquistare migliaia di followers.

GRETA MENCHI GIURATA A SANREMO 2017: LE SUE COVER

Greta Menchi ha fatto una cover del brano «Drag me down» dei One Direction, in duetto con con un altro Youtuber, Sheffo. A maggio ha fatto la cover di “Cheap Thrills” di Sia, cancellata per le tante critiche subite. La notizia di lei come giurata desta scandalo. «Greta Menchi ne capisce di musica tanto quanto ne capisco io di matematica», twitta un utente. «Artisti come Ron, Fiorella Mannoia e Albano che con tutta l’esperienza in questo campo devono essere giudicati da Greta Menchi…bah», aggiunge un altro.

