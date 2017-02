L’anno scorso i colori dell’arcobaleno sul palco dell’Ariston li hanno portati i cantanti in gara (premi qua per rivedere tutte le splendide foto), quest’anno invece – con le Unioni Civili approvate – difficilmente nascerà una nuova iniziativa simile.

Nonostante ciò anche questa edizione sarà all’insegna del #GayPower perché il caso ha voluto che fra i tanti ospiti musicali confermati la metà sia omosessuale.

Questo è stato ovviamente un caso, dato che i cantanti sono stati chiamati in qualità di ospiti per il loro talento e non per il loro orientamento sessuale, ma beh, fa comunque piacere.

A portare alta la bandiera LGBT saranno Mika, Tiziano Ferro, Ricky Martin e LP (che mi auguro fortemente non canti Lost On You perché ci avrebbe già scassato le balls con quel pezzo).

Rainbow ovunque, per la gioia degli omofobi.