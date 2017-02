Sanremo 2017: da Amici al palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e sono diversi gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi in gara nella celebre kermesse canora: ad attirare l’attenzione è stata in particolare la presenza della coppia della scorsa edizione del talent show, Elodie DiPatrizi e Lele Esposito, che gareggeranno in due categorie separate.

Mentre la Di Patrizi, infatti, sfiderà alcuni grandi della musica italiana nella categoria dei Big,Lele sarà tra le Nuove Proposte, ma non c’è invidia tra loro:

Sono molto contento per lei, se lo merita. La sua canzone mi piace moltissimo.

Proprio il giovane cantautore partenopeo, infatti, ha raccontato al settimanale Mio come vivrà il Festival insieme alla sua fidanzata:

È vero, vivremo entrambi questa esperienza ma c’è da dire che la settimana di Sanremo è un vero e proprio vortice, piena di momenti lavorativi.

A quanto pare, infatti, la riservatezza dei due continua e l’intenzione sembra proprio quella di tenere separati il percorso artistico e la vita privata:

Siamo una accanto all’altro, ci sosteniamo a vicenda ma ognuno resta concentrato sul proprio percorso artistico ed è giusto così. Siamo due ragazzi che cercano di vivere di musica e che adesso hanno la possibilità di partecipare al Festival. Il fatto di essere una coppia non cambia nulla, in tal senso. (…) La vita privata deve restare tale.

E voi cosa pensate di questa coppia?