Il Dopofestival di Sanremo 2017

Non c’è Festival di Sanremo senza Dopofestival. E anche quest’anno, per la 67esima edizione della manifestazione canora al termine di ogni serata su Raiuno andrà in onda il tradizionale appuntamento.

DOPOFESTIVAL SANREMO 2017 CONDOTTO DA NICOLA SAVINO E GIALAPPA’S BAND

Il Dopofestival è in programma da domani martedì 7 febbraio, giorno di apertura del Sanremo 2017, fino al giorno della finale, sabato 11 febbraio. Verrà trasmesso in diretta da Villa Ormond, con la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band. Si prevede un’ora di puro intrattenimento, tra musica e risate, durante la quale verranno passati in rassegna i momenti più significativi della serata appena del Festival appena trasmessa dal teatro Ariston.

Nicola Savino e la Gialappa’s metteranno uno di fronte all’altro il parterre dei cantanti in gara con la platea dei giornalisti, dai critici musicali delle più importanti testate nazionali alle fanzine, dalle radio ai blog del web.

Per questa nuova edizione del Festival di Sanremo il salotto si arricchirà della comicità di Ubaldo Pantani, volto noto di Quelli che il calcio. Altra novità del Dopofestival di Sanremo 2017 è rappresentata dalla band residente capitanata dal maestro Vittorio Cosma, un gruppo di straordinari musicisti che coinvolgeranno i cantanti in esibizioni inedite e rielaboreranno i loro brani in concorso.

Il salotto del Dopofestival non perderà comunque il suo carattere di luogo di confronto ed dibattito aperta. Saranno ospiti delle personalità che si troveranno a passare in quei giorni per Sanremo. Attori, artisti, ed anche perfetti sconosciuti che avranno desiderio di partecipare alla festa di Villa Ormond.

TRA GLI OSPITI DEL DOPOFESTIVAL SANREMO 2017 CANTANTI, ATTORI E ARTISTI

Grazie alla collaborazione con Rai Web, Nicola Savino e la Gialappa’s avranno la possibilità di trovare nuovi spunti e vere e proprie chicche dal mondo dei social, che durante la settimana del Festival si dimostra sempre molto attivo, cogliendo l’umore, il sarcasmo e le intuizioni che nascono dalla rete.

Il Dopofestival di Sanremo 2017 è una programma di Giovanni Benincasa, Giorgio Cappozzo, Emanuele Giovannini e Lucio Wilson. La regia è di Fabrizio Guttuso.

(Foto: ANSA / CLAUDIO ONORATI)