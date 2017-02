Sanremo 2017 | Togliamoci la voglia| Raige e Giulia Luzi | VIDEO

Togliamoci la voglia è la canzone che Raige e Giulia Luzi presentano al Festival di Sanremo 2017.

SANREMO 2017| Togliamoci la voglia | TESTO

Cosa c’è che non hai che vorresti avere

Cosa c’è che ti vuole e lo lasci andare

Cosa c’è che ti tocca e non puoi toccare

Cosa c’è che ti frena e c’è da saltare

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Cosa c’è che comincia e tu devi andare

Cosa c’è che è in discesa se vuoi salire

Cosa c’è di sbagliato a sentirsi giusti

Tipo adesso io e te e fuori tutti

Cosa c’è di importante tienilo a mente

Tipo io e te, il resto non ci fotte niente

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Non facciamo finta che non sia normale

Quando senti tutto, tutto quanto vale

A me capita con te

A me capita con te

Non facciamo finta, lo sai che ci fa male

Quando ci sei dentro poi dove vuoi andare

A me capita con te

A me capita con te

Di fare l’alba come se fosse la prima volta che lo faccio

Ridere di gusto

Avere tatto

A me capita con te di non sentire la sveglia

Di avere fretta

Di capire che la casa è qualcuno che ti aspetta

A me capita con te di non avere fame

Di avere sete

Di non sapere più che fare

E ora togliamoci la voglia

Togliamoci i vestiti

Ci vuole un gran coraggio ad essere felici

A me capita con te

Togliamoci la voglia stanotte

Ascoltiamo questo istante

E se non ci pensi sarà più forte

Se qualcosa resta, resta qua

Togliamoci la voglia stanotte

Comunque mi perdonerei

A me capita con te

A me capita con te

Bruciamo forti questa notte

Fari sopra un promontorio

Il mare bussa sugli scogli

E il vento taglia, rasoio

A me capita con te di non vedere le stelle cadere

Ma nascere

E di arrivare ad amare le chiacchiere

Di capire un po’ di gossip

Non pensare ai presupposti

Di averti a tutti i costi

A me capita con te

A me capita con te

A me capita con te

(foto Giulia Luzi official page)