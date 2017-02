Sanremo 2017 | Fatti bella per te| Paola Turci | VIDEO

Fatti Bella per te è la canzone di Paola Turci a Sanremo 2017.

SANREMO 2017| Fatti bella per te | TESTO

Non ti trucchi

E sei più bella

Le mani stanche

E sei più bella

Con le ginocchia sotto il mento

Fuori piove a dirotto

Qualcosa dentro ti si è rotto

E sei più bella

Sovrappensiero

Tutto si ferma

Ti vesti in fretta

E sei più bella

E dentro hai una confusione

Hai messo tutto in discussione

Sorridi e non ti importa niente, niente!

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

Passano inverni

E sei più bella

E finalmente

Ti lasci andare

Apri le braccia

Ti rivedrai dentro una foto

Perdonerai il tempo passato

E finalmente ammetterai

Che sei più bella

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

E sei più bella quando sei davvero tu

E sei più bella quando non ci pensi più

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te

Per te, per te

(foto copertina Elena Aquila/Pacific Press/ZUMAPRESS.com)