San Valentino: Come si conquista un Pesci

Ha un animo delicato e sensibile e in amore cerca un’esperienza emotiva intensa e profonda. Assieme agli altri segni d’acqua, Cancro e Scorpione, ha il dono di comprendere l’animo femminile più di chiunque altro. Geniale, creativo, estroso, è pronto a dare tutto se stesso e a perdersi nella coppia. Ha un atteggiamento idealista e sognatore: per lui l’amore è l’unico modo per sfuggire alla banalità soffocante del trantran quotidiano. Talvolta indecifrabile nei pensieri che scorrono nella sua testa, ma solo perché è caotico, l’uomo Pesci si emoziona, si commuove ed è pronto al sacrificio per chi ama. Se però lo farete sentire troppo incastrato in una quotidianità fatta di scadenze, di bollette da pagare o di riunioni di condominio lo vedrete “spegnersi” come una candela consumata. Siate dunque originali, non convenzionali, mantenete un certo allure di mistero, e non lo perderete mai.

COME TENERSI STRETTO UN PARTNER DEI PESCI

1) VOLA SULLE ALI DEI SOGNI…

… e non ama gli atterraggi bruschi nella realtà di tutti i giorni. A volte potrebbe il suo atteggiamento trasognato potrebbe farvi venire voglia di scuoterlo come una radio rotta, ma meglio resistere alla tentazione. Quello che gli manca forse in termini di concretezza nella quotidianità, lo guadagna in potenza immaginifica e spirituale. Mai tentare di cambiarlo, organizzando ogni aspetto della sua vita o della sua giornata. Lo soffochereste.

2) NON HA BISOGNO DI ESSERE “MACHO”

per essere un amante straordinario. L’unico forse davvero in grado di lasciarsi andare, di abbandonare i mille condizionamenti della vita materiale e vivere un’intimità intensa e profonda, pari forse solo a quella dello Scorpione. Con la differenza che per lo Scorpione l’intimità resta comunque un “ring” dove ci si ama e si lotta (eros e thanatos), mentre per i Pesci è l’unica via per superare il dualismo del nostro piano di realtà ed avvicinarsi “all’Unità” di un piano più alto e spirituale.

3) AMA ESSERE COCCOLATO

Adora il contatto fisico. Come tutti i segni d’Acqua, il suo modo di dialogare è più emotivo che verbale. Con lui conta di più un abbraccio o una carezza di mille parole. Specialmente dopo un litigio o un’incomprensione.

4) IPER-SENSIBILITA’

Non è facile capire cosa gli passi per la testa. Può sembrare assente… o meglio “altrove”. A volte reagisce alla quotidianità volando via con la fantasia. Ha delle antenne che a volte gli fanno “sentire” cose che con la razionalità sono difficili da spiegare. E’ pura intuizione, e nella maggior parte dei casi “indovina”. Può essere una spugna emotiva, e assorbire gli stati d’animo delle persone che lo circondano. E spesso ne resta turbato.

5) L’ACQUA E’ IL SUO ELEMENTO

…e ne ha un bisogno assoluto. Il mare lo ricarica. Per lui è molto di più di un semplice luogo di vacanza, è il luogo di “ri-connessione” con se stesso. Ogni volta che lo vedrete affaticato e un po’ spento dalla routine della vita di tutti i giorni portatelo al mare. Lo vedrete rifiorire.