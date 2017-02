Nuovo stadio Roma, Virginia Raggi risponde a Francesco Totti (e lo invita in Campidoglio)

Con un messaggio su Facebook e un Twitter Virginia Raggi ha risposto a Francesco Totti sulla questione del nuovo Stadio della Roma. «Caro Francesco Totti – ha scritto la sindaca di Roma in un tweet – ci stiamo lavorando. #Famolostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne».

Caro Francesco @Totti ci stiamo lavorando. #Famostostadio nel rispetto delle regole. Ti aspettiamo in Campidoglio per parlarne. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 6 febbraio 2017

VIRGINIA RAGGI RISPONDE A FRANCESCO TOTTI

«Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all’avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi! #FamoStoStadio», aveva scritto ieri il calciatore su Twitter postando il video dell’allenatore giallorosso Luciano Spalletti che lancia un appello per il nuovo stadio strappando il microfono ad un giornalista.

Per domani è atteso un confronto in Campidoglio tra i proponenti dello stadio a Tor di Valle e il Comune (alle 14 o alle 14.30) e in mattinata al Ministero dell’Interno è previsto un incontro con i ministri Luca Lotti e Marco Minniti per la rimozione delle barriere.

Vogliamo il nostro Colosseo moderno, una struttura all’avanguardia per i nostri tifosi e per tutti gli sportivi! #FamoStoStadio https://t.co/4lHa3lA2xs — Francesco Totti (@Totti) 5 febbraio 2017

I commenti alle parole della prima cittadina non si sono fatti attendere. Il post di Facebook è stato subito condiviso da numerosi utenti. In tanti chiedono all’amministrazione guidata dalla Raggi di non ostacolare il progetto. «Sindaco – si legge in uno dei messaggi – onori queste sue ultime settimane in Campidoglio smettendola di fare dello stupido ostruzionismo politico al più grande intervento di riqualificazione urbana che Roma abbia mai visto dal secondo dopoguerra ad oggi». «Io ti ho votata ma se blocchi pure lo stadio ti metti in un mare di guai con i debiti perché le penali da pagare sono carissime…», si legge in un altro commento.

(Immagine: screenshot da Facebook)