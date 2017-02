Sanremo, Maria De Filippi: «Mai preso un compenso in Rai. Non mi sentirò responsabile degli ascolti»

«Quando Carlo ha detto che non avrei preso compenso è successo un macello, ma io non ho mai preso un compenso in Rai, mai. In nessuna delle trasmissioni alle quali sono stata invitata. Così come in Mediaset». Lo ha detto Maria De Filippi in conferenza stampa a Sanremo alla vigilia del 67esimo Festival di Sanremo, durante il quale la popolare conduttrice sarà al fianco di Carlo Conti (nella veste, appunto, di co-conduttrice). «Qui non sono propriamente ospite, ma quando faccio un mio programma lavoro dalla A alla Z. Qui sono arrivata con scalette definite, contenuti stabiliti, canzoni scelte. Si trattava solo di gestire. È per quello che applico il mio comportamento da ospite».

«Non ho mai pensato di condurre Sanremo da sola in tutta la mia vita», ha fatto sapere. «Anzi, nei titoli di testa ho chiesto che sia scritto ‘conduce Carlo Conti con Maria De Filippi’».

MARIA DE FILIPPI SU SANREMO: «NON MI SENTIRÒ RESPONSABILE DEGLI ASCOLTI»

Nel corso della conferenza si è parlato anche di audience. «La mattina sono abituata a guardare gli ascolti – ha detto ancora De Filippi parlando con la stampa - ma il giorno dopo il festival non penso che mi sentirò responsabile degli ascolti, nel bene e nel male, perché penso che Sanremo abbia il suo pubblico da sempre, indipendentemente da me. Credo che Carlo mi abbia invitato per fare una cosa insieme. E poi ci sono altri colleghi che fanno dati migliori dei miei: pensate a Fiorello, quando va in tv fa risultati che non potrei mai fare nella vita».

Il Festival di Sanremo – ha proseguito la conduttrice di Amici – «ha un contenuto preciso, la liturgia sanremese è sempre quella, è difficile che io porti il mio mondo, il mio modo». maria De Filippi ha così smentito le indiscrezioni sulla possibilità che la formula del suo programma ‘C’e’ posta per te’ approdi in qualche modo al Teatro Ariston.

Sul palco dell’Ariston Maria De Filippi presenterà «gli eroi del quotidiano, magari in 40 secondi: sarò me stessa – ha anticipato la conduttrice – quando li racconterò. Ma la maggior parte del contenuto e’ l’annuncio delle canzoni: al di là della voce, parti dalla lettura di un gobbo».

(Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)