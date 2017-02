San Valentino: Come si conquista un Sagittario

Love-book @ Simon & The Stars

E’ uno spirito libero, curioso e animato da un potente forte senso dell’esplorazione. Più che un partner, l’uomo Sagittario cerca una compagna di viaggio in grado di stupirsi ed entusiasmarsi insieme a lui dinnanzi all’amore e alle cose belle della vita. Difatti per lui il viaggio è qualcosa che va ben oltre lo spostamento territoriale: è una vera filosofia di vita sempre protesa verso la scoperta del nuovo. Spesso cerca partner di altra nazionalità, originali, ama vivere un po’ qua e un po’ là, e non è un gran fan della convivenza. Questo però non deve mettere in allarme nessuno perché alla base delle storie più durature c’è sempre l’indipendenza che è sinonimo di “rispetto” e una piccola distanza che è sinonimo di “desiderio”. E’ passionale e capace di stupirvi con sorprese sbalorditive, ma se si annoia è finita. Se si sente incastrato in una routine si “spegne”. Per questo, una partner pantofolaia e abitudinaria non fa assolutamente al caso suo. Pronta a metterti in moto?

COME TENERSI STRETTO UN SAGITTARIO

1) UNO, NESSUNO E CENTOMILA

Segno di Fuoco “mobile”, Centauro dello Zodiaco, è un vero e proprio “Zelig” in balia delle sue mille affascinanti personalità. E’ in grado di reinventarsi e dedicarsi a nuovi interessi, sotto la spinta del più potente motore dell’intelligenza: la curiosità. Non tentate di imbrigliarlo e riportarlo con i piedi per terra.

2) NON TENERLO TROPPO SULLA CORDA

Il Sagittario è un segno veloce e ha mille interessi. Pazienza e perseveranza non sono i suoi punti forti. Non sfiancatelo facendovi corteggiare per mesi e mesi!

3) CONCRETI SI, MATERIALISTI NO!

Ha una doppia anima, come il centauro che rappresenta il segno, per metà uomo e per metà cavallo. La metà umana è l’arciere con la freccia rivolta verso l’alto: ama la spiritualità, le discipline olistiche ed è perennemente alla ricerca di una “verità” di ordine superiore. La metà “cavallina” è più concreta ed ancorata al quotidiano, ma mai materialista. Con lui bisognerebbe non eccedere con un atteggiamento troppo “immateriale” e svagato (come quello dei Pesci), ma neppure essere troppo concreti (come il Toro)… a metà strada tra cielo e terra!

4) OCCHIO ALLA ROUTINE

La ripetitività lo uccide! Il modo migliore per tenerlo accanto a voi tutta una vita è non soffocare la sua curiosità ed il suo spirito di esplorazione. Viaggiate insieme a lui: lontano da casa offre il suo lato più bello.

5) PRENDETELO PER LA GOLA

E’ un segno “gioviale”, epicureo, ama i piaceri della vita. Ama la buona cucina, soprattutto quando è “inventiva”. Sperimentate con spezie, accostamenti insoliti e sapori lontani. Apprezzerà moltissimo! E se un accostamento azzardato non dovesse rivelarsi vincente, ne apprezzerà comunque la creatività!