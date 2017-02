San Valentino: Come si conquista uno Scorpione

Love-book @ Simon & The Stars

E’ il “bello e tenebroso” per eccellenza. Ha un atteggiamento totalizzante verso la relazione: o tutto o niente. Le vie di mezzo e le minestre tiepide lo lasciano indifferente. E’ sensuale, erotico, cerca un’intensità di sguardo che sfida le leggi della fisica: impossibile non esserne attratti. Vorrebbe essere tutt’uno con la partner, con tutti i pro e i contro. I “pro” sono un amore unico, immenso, da battito cardiaco accelerato. I “contro” sono un amore che a tratti potrebbe risultare un po’ claustrofobico per il suo innato senso del possesso e della gelosia. Ma poco importa se anche tu sei pronta a dare tutta te stessa in una relazione. Dirgli una bugia può essere molto rischioso. Primo: perché la scoprirà in un baleno. Secondo: perché inizierà a dubitare di tutto e, una volta che perde la fiducia, non ci sarà prova d’appello. Se pensi ad un amore da film, di quelli movimentanti e passionali, allora sei capitata nel profilo giusto, perché questo è proprio lo Scorpione.

COME TENERSI STRETTO UNO SCORPIONE:

1) LA VERITA’ PRIMA DI TUTTO

Lo Scorpione è il segno della Verità. Ama andare a in profondità, arrivar e all’essenza delle cose. Svela sentimenti e emozioni giorno per giorno, con cauta lentezza. Aprendovi la sua “cassaforte” emotiva vi dà grande prova di fiducia, che è bene non tradire con bugie o mezze verità. E’ molto furbo, ne fiuta l’odore lontano un miglio. A quel punto, meglio confessare che farsi mettere con le spalle al muro.

2) MAI GUARDARE DAL BUCO DELLA SERRATURA!

Lo Scorpione è un segno fatto di luce e di angoli bui, che svelerà solo se e quando vorrà, con i suoi tempi. Non tentate di indagare il suo passato o di sbirciare nel suo “diario” segreto. Lasciate che sia lui a raccontarvi la sua storia: probabilmente ci vorrà una vita insieme per conoscerla davvero tutta.

3) VIA LE INIBIZIONI!

Lo Scorpione è il segno dell’intimità e della sensualità per definizione. E’ proprio “lì” che raggiunge quell’intensità totalizzante che cerca in un rapporto. Per chi sa lasciarsi andare dimenticando inibizioni e tabù, lo Scorpione è un partner indimenticabile e spesso ineguagliabile.

4) ATTENZIONE AI TRANELLI

L’uomo Scorpione è ciò che si definisce spesso un “passivo-aggressivo”. Gli basterà uno sguardo per farvi sentire in colpa, per spingervi a confessare una marachella, o per dargliela vinta. Il suo look da “bello e tenebroso” (a volte decisamente tormentato) è un passe-partout per ottenere tutto ciò che vuole. Occorre una personalità ben salda per tenergli testa da pari.

5) LA “GIUSTA” DISTANZA

Se da un lato cerca un’intensità di rapporto da togliere il fiato, dall’altro ha bisogno di conservare i suoi spazi e i suoi silenzi. Soprattutto all’inizio, meglio lasciarsi cercare che stargli con il fiato sul collo.