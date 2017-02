San Valentino: Come si conquista una Bilancia

Love-book @ Simon & The Stars

E’ charmant, romantico e pieno di premure. Per questo l’uomo Bilancia, con il suo pizzico di galanteria di altri tempi, risulta essere il Don Giovanni dello zodiaco, il corteggiatore per eccellenza. Per lui la donna non è mai vista come “oggetto” del desiderio ma come “sublimazione” del desiderio stesso. Amante dei luoghi raffinati e di atmosfera, cerca nella donna doti di eleganza, fascino e di socievolezza da manifestare nelle occasioni di incontro. Accorto alle esigenze dell’altra metà, non gradisce che le discussioni sfocino in lite. Ha un forte senso di equilibrio, di mediazione e non tollera alcun tipo d’ingiustizia. Può far fatica a dire “no” o imporre i propri punti di vista per timore di offendere. A tal proposito cercate sempre di leggere tra le righe dei suoi “si”, per capire se sono sentiti o se lo dice per non darvi contro. Anche se ha costante bisogno di conferme e le decisioni importanti potrebbero metterlo in crisi, l’uomo Bilancia è uno dei partner più indicati per una relazione di coppia “longeva”.

COME TENERSI STRETTO UN UOMO DELLA BILANCIA

1) OCCHIO AI DETTAGLI

La Bilancia ha un vero “radar” per eleganza e buon gusto e ama moltissimo la femminilità. Con lui, il primo “straccetto” trovato nell’armadio può non essere la scelta migliore.

2) NON CHIEDETEGLI DI DECIDERE

Con le decisioni ha qualche problemino.. non lo incalzate con mille domande. Se andate al cinema, non gli chiedete di scegliere il film. La risposta sarà sempre “per me è uguale, l’importante è stare con te”. E’ una risposta molto dolce, ma su decisioni più importanti o “radicali” può diventare un problema…

3) UN “MEDIATORE” NATO!

Tende naturalmente al compromesso e alla diplomazia. La “controindicazione” questa sua natura da mediatore è che vorrebbe piacere a tutti e non vorrebbe scontentare nessuno. Prendere una posizione decisa può essere difficile. Meglio non prenderla come una mancanza di rispetto, è la sua natura: se possibile, rifugge lo scontro e il conflitto.

4) UN PIZZICO DI SOCIEVOLEZZA

Solitamente conosce moltissime persone, ha moltissimi amici (e amiche) e sarà meglio prepararsi ad incontrare spesso qualcuno che conosce. Apprezza le persone socievoli, meglio mettere da parte timidezza o ansia da prestazione e lasciarsi andare. Ama chi è a proprio agio tra la gente.

5) “VOSTRO ONORE, SONO INNOCENTE!”

Ha un forte senso della giustizia e dell’equilibrio. Ha una morale ferrea che a volte lo può trasformare in “moralista” e rendere “giudicante”. E’ un segno dove Venere convive con Saturno: sotto un’apparenza affabile si nasconde un giudice che può diventare severo.