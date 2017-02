San Valentino: Come si conquista una Vergine

Love-book @ Simon & The Stars

E’ sensibile, premuroso e attento ai bisogni del partner. Come dice la canzone di Battiato, per lui “io amo” significa “io avrò cura di te”. Ha un atteggiamento riservato e misurato: non ama smancerie ed eccessive “effusioni”, soprattutto in pubblico. Questo non significa che non ami o che ami di meno: il partner Vergine ama semplicemente in modo diverso, sofisticato. Certo, spesso ha la partenza di un motore diesel, timido e lento nei movimenti, ma con il tempo e la fiducia acquisita non mancherà di mostrare il suo aspetto più roboante da Ferrari di Formula 1, liberando un istinto più spontaneo e passionale e, perché no, qualche venatura di dolcezza da rivelare sempre e solo nell’intimità. Ha una logica schiacciante. E’ inutile cercare di dargliela a bere o di impapocchiare scuse: avrà sempre l’ultima parola, non perché “tignoso”, ma semplicemente perché è molto intelligente. Se si sente “tradito” (anche dalla più innocua delle bugie) perde interesse e si allontana silenziosamente, senza drammi o scenate. Ama l’ordine, per cui se vivi nel caos avrai al tuo fianco un perfetto “casalingo”.

COME TENERSI STRETTO UN UOMO DELLA VERGINE

1) VIETATO ESSERE LOGORROICI

L’uomo della Vergine è piuttosto silenzioso, a volte timido. Di fronte ad un’esuberanza chiassosa potrebbe ritrarsi e sfuggire. Non ama approcci troppo diretti e in generale detesta gli eccessi. Risate sguaiate: MAI!

2) RISPETTARE IL SUO ORDINE

Non è detto che l’uomo della Vergine abbia tutto sempre in perfetto ordine, anche se alle volte la sua casa è studiata con grande rigore. In ogni caso, ordine e organizzazione sono valori importanti per il suo equilibrio. Resistete alla tentazione di scompigliare il suo ordine… non apprezzerebbe affatto!

3) LASCIATEVI “ORGANIZZARE” LA VITA

La Vergine ama rendersi utile e prendersi cura di chi ama risolvendo problemi o organizzando il ménage della coppia. E’ il re del buon senso e anche nella più ingarbugliata delle matasse riesce sempre a trovare il bandolo più semplice e logico.

4) QUALCHE STIMOLO CEREBRALE NON GUASTA

L’uomo della Vergine apprezza l’arte, la musica e la cultura. Anche se non è il vostro genere, ogni tanto una mostra concedetegliela.

5) ALL’ARIA APERTA

E’ un segno molto sensibile alla natura. Ama gli spazi aperti, la campagna, la cucina sana e le escursioni. Traffico, smog e ritmi frenetici da città lo soffocano. I più “sensibili” potrebbero persino chiedervi di rinunciare a vivere in città per trasferirvi fuori porta.