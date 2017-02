San Valentino: Come si conquista un Leone

Love-book @ Simon & The Stars

Se ti aspettavi di avere accanto un uomo focoso, passionale e a tratti geloso, allora sei capitata nel profilo giusto. L’uomo Leone è energia allo stato puro, la sua solarità “abbronza” la vita di chi gli sta attorno, e soprattutto quella di chi lo sceglie come partner. E’ energico, generoso, capace di “gesta” magnifiche che rasentano a volte la megalomania: è più facile che vi mandi 100 rose rosse piuttosto che un mazzolino di fiori di campo. Il suo lato romantico non passa di certo inosservato, soprattutto se vi fate un po’ desiderare perché – sappiatelo – farà di tutto per conquistare la sua “bella”. Sa essere fedele e presente, ma in cambio ha bisogno di sentirsi sempre il migliore di tutti: è competitivo e non accetta il secondo posto. Se poi un giorno osate non metterlo in cima al podio, tira fuori il suo lato più permaloso e musone, entrando in modalità “incompreso”. Vuole essere al centro dell’attenzione, ma questo è il giusto scotto da pagare per avere il massimo da un partner presente e amorevole.

COME TENERSI STRETTO UN LEONE

1) E’ UN GRANDE PREDATORE!

Lui è il Re della foresta, voi dovrete essere la gazzella che corre più veloce. Non ama le prede facili, ma neppure sentirsi respinto. Occorre trovare il giusto equilibrio: non dargliela vinta subito, ma neppure fargli sentire che ci sono troppi “rivali”. Non tollera di essere secondo a nessuno!

2) ESSERE LA SUA “FAN” NUMERO UNO!

Scegliere un Leone significa sposare anche i suoi progetti e le sue gesta, che saranno sempre le più importanti ed eroiche ai suoi occhi. Ma sotto sotto è un insicuro. Da brava “Regina”, dovrete farlo sentire sovrano ma consigliarlo, incoraggiarlo e sostenerlo!

3) OCCHIO ALLA PERMALOSITÀ

Se dovete fargli delle critiche, occorre andarci con i piedi di piombo. Può sembrare altero e sicuro di se, ma ha bisogno di continue conferme. E di sentirsi sempre perfetto e impeccabile… insomma, sempre il migliore!

4) TENERGLI TESTA

Ama le donne di polso, con idee chiare e una buona dose di coraggio. Purché non commettano l’errore di metterlo in ombra!

5) REGALI FUORI PROGRAMMA

E’ molto generoso e a sua volta ama moltissimo le sorprese. Stupitelo con regali inattesi, con viaggi a sorpresa o portandolo in luoghi che non conosce!