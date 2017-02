Milena Gabanelli è stata assunta in Rai per curare la piattaforma digitale della TV pubblica. La notizia, già anticipata ieri dal quotidiano Il Tempo, è stata confermata dal consigliere d’amministrazione della Rai Giancarlo Mazzuca, vicino al centrodestra. Il Giornale di Alessandro Sallusti oggi apre la sua edizione cartacea con l’articolo firmato da Mazzuca. Il Giornale parla di scandalo visto che Gabanelli sarebbe stata assunta direttamente dal direttore generale Antonio Campo Dall’Orto, senza coinvolgere il Consiglio d’amministrazione.

Intendiamoci, il Consiglio d’amministrazione è normalmente chiamato a decidere solo sulle nomine dei direttori e quindi Campo Dall’Orto ha l’alibi pronto: non ero tenuto a informare nessuno preventivamente anche perché la Gabanelli è «solo» vicedirettore e non si sa ancora, strana prassi, chi occuperà il posto di «numero uno». Ma, fino a prova contraria, Milena non è una giornalista qualsiasi

Una assunzione che sembra però pienamente legittima, visto che Gabanelli, come scrive Dagospia, sarebbe stata assunta con un contratto a termine di due anni, come dirigente esterno in qualità di vicedirettore. Niente di strano o scandaloso, anzi una buona notizia vista la qualità del lavoro che ha sempre contraddistinto Milena Gabanelli, che ha lasciato la conduzione di Report dopo numerosi stagioni di grande successo.

Foto copertina: immagine del profilo di Report su Facebook