San Valentino: Come si conquista un Cancro

Love-book @ Simon & The Stars

Affettuoso e comprensivo, l’uomo Cancro ha un atteggiamento protettivo e accudente, quasi materno, nei confronti della partner. Questa caratteristica potrebbe in realtà nascondere una forte esigenza di essere amato e apprezzato, in uno scambio paritario da “dare” e “ricevere”. E’ dolce, romantico e sensibile, con un animo delicato e un po’ malinconico che ricorda quello degli artisti bohemien. Coglie al volo le sfumature emotive della partner, ma non è bravissimo a esprimere verbalmente i propri stati d’animo, che possono variare anche molto repentinamente. Alle volte si ammutolisce e non è facile capire cosa gli passi per la testa. Può apparire quieto e delicato ma se qualcuno osa torcervi un capello, vi difenderà a spada tratta, senza risparmiarsi.

COME TENERSI STRETTO UN UOMO DEL CANCRO:

1) MAI METTERSI CONTRO LA “SUOCERA”

Il Cancro è il segno “mammone” per eccellenza. La mamma è un punto di riferimento assoluto. Preparatevi ad avere una “super-suocera” e soprattutto un partner che la difenderà a spada tratta. Consiglio: fatevela amica!

2) RISPETTATE LE SUE ABITUDINI

Il Cancro è un segno abitudinario. Le abitudini lo rassicurano e gli danno la sensazione di tenere tutto sotto controllo. Non c’è nulla che lo metta in crisi più di un repentino cambio di programma.

3) PRENDERLO DI PETTO PUO’ ESSERE RISCHIOSO…

…si metterà sulla difensiva, e quando vuole sa essere molto pungente e sarcastico. Il granchio che lo rappresenta è un animaletto schivo e innocuo, ma quando si sente attaccato o in difficoltà utilizza le chele!

4) MAI PRENDERLO IN GIRO PER QUALCHE LACRIMUCCIA

L’uomo Cancro ha un animo poetico e delicato. A volte lotta per tenere nascosta questa sensibilità e per difendere la propria mascolinità. Lasciategliela esprimere liberamente, senza prenderlo in giro se guardando Ghost si commuove più di voi…!

5) …MEGLIO PRENDERLO PER GOLA

E’ decisamente un buongustaio, ma anche in questo caso è un tradizionalista. Niente cibi etnici, troppo speziati o troppo piccanti. Ama la cucina “classica” e semplice, quella della mamma. Vedervi cucinare per lui lo farà sentire molto amato.