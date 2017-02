Nel mezzo di un applauso è la canzone con la quale Alessio Bernabei si presenta al Festival di Sanremo 2017. Alessio è stato il frontman del gruppo musicale pop rock Dear Jack fino al 2015.

SANREMO 2017| Nel mezzo di un applauso | TESTO

Stanotte ho aperto

Uno spiraglio nel tuo intimo

Non ho bussato

Però sono entrato piano.

Aspetterò che tu ti senta un po’

Più al sicuro,

Nel frattempo ti canto

Una canzone al buio.

È il tratto fuori dal comune

A vivere nel tempo,

Quella bellezza in cui il difetto

Resta al posto giusto.

Se vuoi trovarmi, cercami nell’imprevisto.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e che

Ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te.

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso.

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero applaude noi.

Non accontentarti di qualcuno

Solo perché è ovvio,

Come un accordo dissonante

A cui non fai più caso.

Se vuoi incontrarmi,

Cercami nell’imprevisto.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e

Che ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude.

L’universo intero applaude noi.

Sento che rinasco dal tuo stesso petto

Per morire non so dove e non so quando

Nell’abbraccio tuo intravedo meglio tutto

E tutto è stupendo.

Ho capito che la felicità

Non è per sempre e

Che ti viene data in prestito e

Adesso che è qui con me,

Ho capito perché

Perché possa regalarla

Regalarla a te

E non c’è pioggia

E non c’è vento che

Può spostare l’epicentro

Dei miei occhi su te,

Può spostare l’equilibrio

Dei miei occhi su te,

Perché siamo

Nel bel mezzo di un applauso

L’universo intero,

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude.

L’universo intero applaude noi.

L’universo intero,

L’universo intero applaude

(foto via Alessio Bernabei Official Page)