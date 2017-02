Sanremo 2017 | DI ROSE E DI SPINE | AL BANO | VIDEO

Al Bano Carrisi partecipa al Festival di Sanremo 2017. si tratta della sua 15esima volta. Ha vinto solo nel 1984 con “Ci sarà” cantata insieme a Romina Power. “Di rose e di spine” è il suo brano in gara contenuto nel disco omonimo in uscita il 10 febbraio.

SANREMO 2017| DI ROSE E DI SPINE | TESTO

Che cosa resta della notte

E delle mie malinconie

Un temporale che si abbatte

Su tutte le infinite vie

Di questo cuore

Esisti tu

Nei miei pensieri

Un sole eterno che mai più tramonterà

Rimane il tempo

Dei desideri

E la certezza di una sola verità

Che un’altra vita non mi basterà

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Non voglio più dover andare

Non voglio più essere altrove

Com’è infinito questo mare

Che mi riporta sempre dove

Esisti tu

Esisti tu che sei la sola verità

Un’altra vita non mi basterà…

Per dirti tutto ciò che sento dentro me

E brucerà

Questo mio fuoco che nessuno spegnerà

Io ti amo sempre più

Io ti amo ancor di più

Di questo amore senza fine

Di rose, di spine

Di rose, di spine

(foto copertina ANSA/ALESSANDRO DI MARCO)