San Valentino: Come si conquista un Gemelli

E’ il segno più comunicativo e socievole dello zodiaco. Veloci e leggeri, hanno bisogno di continui stimoli mentali e non amano sentirsi troppo legati da una routine. Per questo cercano un partner con il quale chiacchierare, scherzare e giocare senza prendersi troppo sul serio. Con loro è difficile annoiarsi: una ne fanno e cento ne pensano e sono bravissimi a fare sorprese. I Gemelli però non tollerano il controllo: se provate a limitarli nei movimenti, ma soprattutto se volete impedire loro possibili “marachelle”, possono giocare la carta “furbizia” trovando senz’altro il modo di farvela sotto il naso. La loro fedeltà si guadagna giorno per giorno, per cui tanto vale farli sentire liberi e allo stesso tempo farli incuriosire per portarli dalla vostra parte. In quel caso troveranno dentro di sé il valore della responsabilità di un rapporto.

COME TENERSI STRETTO UN GEMELLI

1) STUPIRLI SEMPRE!

Questa è probabilmente la “regola d’oro” per stare con un Gemelli! Detesta la noia e la ripetitività, ma ama le sorprese… Non c’è nulla che lo conquisti come essere sorpreso con qualcosa che non si aspetta!

2) TENERLO UN PO’ SULLA CORDA.

Se si ingelosisce un po’ non gli fa male di certo… Anzi! Tende a rincorrere proprio ciò che sembra sfuggirgli!

3) MAI CONTROLLARLO

Un pizzico di gelosia è normale, ma con un Gemelli il controllo può essere un boomerang. Una sbirciatina ai messaggi nel cellulare, una verifica delle sue partite di calcetto sono errori gravissimi! Potrebbe arrivare a tradire e farvela sotto il naso anche solo per provare a se stesso di essere “più furbo” di voi!

4) VALIGIA SEMPRE PRONTA!

Ama viaggiare, vedere luoghi nuovi e scoprire nuovi interessi. La sua mente è aria pura, in costante movimento. Un viaggio a sorpresa è il regalo ideale!

5) L’INDIPENDENZA PRIMA DI TUTTO (LA SUA E LA TUA!)

Ama molto l’intraprendenza nelle persone. Ritagliatevi i vostri spazi, coltivate i vostri hobby e le vostre uscite serali.