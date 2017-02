San Valentino: Come si conquista un Toro

I consigli di Simon and the Stars su come si comportano in amore i nati sotto il segno del Toro.

Buona lettura.

COME AMA IL TORO?

Love-book @ Simon & The StarsIl Toro, segno governato dal pianeta Venere, è uno dei segni più sensuali e protettivi dello zodiaco. Diretto e pragmatico, entra nelle relazioni a piccoli passi: prima di lasciarsi andare infatti, vuole essere sicuro delle intenzioni dell’altro. Grandi “dichiarazioni” a parole lo lasciano indifferente: vuole i fatti! Preferisce la “tenuta di strada” di una relazione allo scatto iniziale. Sa essere un punto fermo solido e affidabile specialmente nei momenti difficili, ma pretende lo stesso dal partner. Con lui solitamente si riscoprono i piaceri della vita, e anche della terra visto che è di buona forchetta. Ama i discorsi lineari, meno le contorsioni mentali del cuore. Attenzione quindi a non farlo insospettire o ingelosire perché è molto possessivo e con lui le bugie hanno le gambe corte.

COME TENERSI STRETTO UN TORO!

1) PRENDERLO PER LA GOLA

Il Toro è un buongustaio e ama i piaceri della cucina. Ma cucinare per lui quando è nei paraggi è pressoché impossibile: è convinto di essere il più bravo di tutti! A meno che non lo freni la soggezione del “primissimo appuntamento”, correggerà qualsiasi vostra “operazione” culinaria, convinto che il “suo” modo sia quello giusto, e quello degli altri sia inequivocabilmente sbagliato!

2) SORPRENDERLO!

Benché sia il segno abitudinario per eccellenza, ama essere sorpreso. E va detto – ad onor del vero – che non è facile sorprenderlo, perché anche quando non sembra è attentissimo e non gli sfuggono i dettagli… Va sorpreso, ma non gli va annunciata una “sorpresa in arrivo”, altrimenti gli viene l’ansia…

3) NON DIRE MAI BUGIE!

La fiducia è la base di tutto per il Toro, ed è una conquista da meritarsi giorno per giorno, più a fatti che a parole. E soprattutto mai tradirla con bugie neanche se “a fin di bene”. Se gli avrete tradito su una cosa, comincerà a pensare che possiate mentirgli su qualsiasi cosa, ed è la fine.

4) ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE!

Ama la bellezza in ogni sua forma e ha un innato senso dell’armonia estetica. Ama la classe ed il buon gusto e guarda all’eleganza della persona prima che degli abiti.

5) LASCIARLO “FARE”

Il Toro “FA“: piuttosto che sviolinare parole sdolcinate preferisce aggiustarti il lavandino che perde. Per consolarti ti cucina qualcosa di buono. E con questo salutare pragmatismo ti riporta con i piedi per terra. Perché in questo “FARE” c’è tutta la solidità della Terra saggia.