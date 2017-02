San Valentino: Come si conquista un Ariete

I consigli di Simon and the Stars su come si comportano in amore i nati sotto il segno dell’Ariete.

Buona lettura.

COME AMA L’ARIETE?



Love-book @ Simon & The Stars

E’ il primo segno dello zodiaco e per questo racchiude in sé lo spirito di iniziativa, di energia e intraprendenza. Il partner Ariete si getta a capofitto nelle relazioni senza perdersi in troppi preamboli, il suo innato senso di conquista fa sì che miri un obiettivo e lo ottenga. Per certi versi è come un condottiero di altri tempi che stabilisce sin da subito i ruoli: lui è il maschio alfa. Brucia le tappe con passione e sa come creare un mix di desiderio e appagamento alla sua compagna. Di indole generosa e protettiva, non si lascia prevaricare da niente e da nessuno. Questo “si fa come dico io” a volte però potrebbe generare qualche incomprensione. Ama la vita all’aria aperta, gli sport estremi e la velocità, ma detesta le routine e le feste comandate. Tende a essere un po’ frettoloso e impaziente, per cui tattiche e strategie per tenerlo sulla corda non sempre hanno effetto.

COME TENERSI STRETTO UN ARIETE:

1) GUAI A CHI TOCCA LA SUA INDIPENDENZA!

L’uomo Ariete è il tipico “maschio Alfa”. Guai a farlo sentire controllato, a limitare le uscite con gli amici o il calcetto del giovedì. Se lo farete sentire del tutto “libero”, tornerà sempre alla base. Ma se lo farete sentire controllato o in obbligo, c’è un forte rischio di farlo fuggire. Ama le donne che hanno polso e carisma, ma è bene fargli sentire che è lui a portare i pantaloni, altrimenti si rischia che vada in competizione.

2) SINCERITA’ E SPONTANEITÀ!

L’uomo Ariete va dritto al sodo. Pane al pane e vino al vino, non ama trucchetti o strategie. La cosa che lo seduce maggiormente è la naturalezza. Un atteggiamento costruito o poco spontaneo rischia invece di metterlo in fuga.

3) MAI TENTARE DI FARLO INGELOSIRE

Fare giochetti con lui è molto pericoloso! E’ piuttosto permaloso, e deve sempre sentirsi il Numero Uno! Se provate a farlo ingelosire mettendo in campo un altro possibile pretendente, la sua reazione può essere rischiosa: si offenderà orribilmente, si sentirà non compreso e otterrete esattamente l’effetto opposto.

4) SOSTENERLO NELLE SUE IMPRESE

L’uomo Ariete ha un atteggiamento a cavallo tra Ercole e Ulisse. Le sue iniziative sono sempre le più ardite, le più coraggiose e le più impavide. Ama una donna che sa stare al fianco delle sue gesta sostenendolo e facendolo sempre sentire un eroe.

5) STUZZICARE IL SUO SPIRITO DA PREDATORE

L’Ariete è uno dei segni più focosi dello Zodiaco. Ama sentirsi un grande seduttore e soprattutto ama sentirsi molto desiderato. Tenetelo sempre un po’ sulla corda (ama le prede difficili da acchiappare!) e non fatelo mai sentire scontato!