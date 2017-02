Criminalità, incendi e intimidazioni: maxi blitz nella provincia di Carbonia Iglesias

E’ in corso tra Calasetta e Sant’Antioco (nella provincia di Carbonia Iglesias) una maxi operazione di polizia giudiziaria dei carabinieri di Carbonia per l’esecuzione di misure cautelari in carcere e ai domiciliari nei confronti di alcune persone responsabili di incendi, atti intimidatori, porto e detenzione abusiva di armi, danneggiamenti e minacce. Diverse anche le perquisizioni.

CRIMINALITÀ, INCENDI E INTIMIDAZIONI: BLITZ NELLA PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Sono circa 50 i militari impiegati, per lo più della Compagnia di Carbonia, con l’ausilio di miliari dei Cacciatori di Sardegna, di unità cinofila della compagnia di Cagliari e di un elicottero dell’Elinucleo di Elmas.

(Foto generica da archivio Ansa)