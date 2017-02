Sanremo 2017, chi sono le vallette che saliranno sul palco dell’Ariston

Non saranno come l’ironica Virginia Raffaele ma anche se Carlo Conti ha detto che basta solo Maria De Filippi sul palco dell’Ariston c’è attesa per chi sono le vallette di Sanremo 2017. Nessun nome anticipato e la tradizione della valletta non può spezzarsi così. Perciò, cercando tra i rumors e gossip vari ecco che spunta già qualche nome.

SANREMO 2017 VALLETTE: TOTOVALLETTA, IN POLE MARICA PELLEGRINELLI

In pole c’è la modella bergamasca Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti. Marica ha 28 anni e non è molto conosciuta nel jet set e nel 2012 declinò l’offerta televisiva di Gianni Morandi.

Altre papabili, anche se sembra perdere terreno questa indiscrezione, sarebbero le vallette come figlie d’arte. Secondo Chi se la giocano Anouchka Delon (figlia del divo francese), Annabelle Belmondo (nipote di un altro attore anch’esso francese), Dominik Garcia (figlia di Andy) e Sistine Rose Stallone (figlia del più noto Sylvester).

guarda la gallery:

(foto copertina via Instagram @maricapellegrinelli)