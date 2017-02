Gli uomini sono dei grandissimi stronzi. E su questo non ci piove.Prima di affrontare il perché di una simile natura a carico del genere maschile, vorrei meglio inquadrare il significato dell’aggettivo stronzo, per scansare ogni possibile equivoco a riguardo: il termine stronzo, in ambito amoroso e di confronto tra i due sessi, non è un vero e proprio insulto, giacché esso sta per sentimentalmente diverso.

La diversità sentimentale che affligge gli uomini è in parte dovuta alla loro natura e alla loro struttura anatomica (converrete con me che convivere con un’appendice tra le gambe dagli 0 ai 90 anni non può non avere ripercussioni socio-psicologiche!) ed infine al tipo di donne incontrate nel corso della loro vita.

Donne scelte, amate e sposate.

Donne scelte, conosciute e poi scaricate.

Donne non scelte né amate, ma semplicemente subite nella loro attività di stalker professioniste.

Si, checché se ne dica, noi donne abbiamo le nostre responsabilità in merito a questa sentimentalmente diversa predisposizione ai rapporti di coppia che caratterizza un qualsivoglia essere maschile: responsabilità che, per una questione karmica, puntualmente ci si ripercuotono contro.

Alzi la mano dunque chi non si è mai trovata dinnanzi al classico maschio con la sindrome del “Non sono pronto per una storia seria“: tralasciando gli stronzi-secondo-la-definizione-classica-del-termine (leggi, quelli che te se vogliono trombà e basta), tutti gli altri appartengono alla categoria dei traumatizzati. Incidente in motorino? Film horror? Patrigno violento? No: ex fidanzate psicologicamente turbate.