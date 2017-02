Lina e Roberto, genitori di Fabio Di Lello che ha ucciso l’automobilista Fabio D’Elisa colpevole di aver travolto e ucciso la moglie raccontano come stava il loro figlio al Corriere della Sera.

Roberta Smargiassi, sua moglie, era incinta…

«Oggi possiamo confermarlo, non avevamo mai voluto parlarne prima: Roberta era incinta. Volevano annunciarlo il 2 luglio, il giorno dopo l’incidente. Avevano organizzato una festa in famiglia proprio per questo… Grandi progetti, grandi sogni, pensavano di aprire un negozio con un minimo di ristorazione a base di pane. Erano felici…». Dopo la tragedia la mente di Fabio si è ammalata. «Era in cura da tre specialisti. Due giorni prima del delitto avevo chiesto che fosse ricoverato perché lo vedevo male», rivela la madre. Perché non l’hanno fatto? «Perché la dottoressa mi ha detto che era possibile solo se lo chiedeva lui. Funziona così. Io sono laureata in psicologia, un po’ me ne intendo…».