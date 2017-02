Tutti i politici che viaggiano a spese nostre

Oggi Il Tempo, approfittando della notizia sugli sprechi della Pubblica Amministrazione, elenca quanto spendono deputati e senatori in trasporti e viaggi ogni anno. La cifra è desolante: alla Camera sono 11 milioni l’anno. Al Senato 5.

POLITICA SPRECHI: QUANTO SPENDONO I DEPUTATI PER VIAGGIARE

Basta controllare i due bilanci parlamentari pubblicati on line. La voce spese di trasporto al Senato è di 5,598.247 euro. Non include solo lo spostamento dei senatori ma anche servizi come le spese di spedizione. Alla Camera si viaggia invece sui 10 milioni e 800 mila euro. I trasporti aerei costano 8.050.000. Di questi – spiega Il Tempo – 450 mila euro vengono usati solo per i deputati eletti nella circoscrizione estero. Per i treni invece i deputati spendono 2,4 milioni l’anno. Circa 450 mila euro vengono spesi in pedaggi autostradali, 60 mila euro vengono investiti in noleggio mezzi, 10 mila per i viaggi marittimi.

