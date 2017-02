Trump ha subito la più grave sconfitta dall’inizio della sua presidenza. Un giudice federale, nominato da George W Bush, ha infatti sospeso il decreto esecutivo che blocca temporaneamente l’ingresso delle persone provenienti da 7 Paesi musulmani giudicati a rischio terrorismo. Il cosiddetto muslimban non è più in vigore negli Stati Uniti, dopo la decisione di James Robart, magistrato della Corte di distretto occidentale di Washington. La sospensiva del giudice federale si applica a tutto il territorio nazionale, un blocco che l’amministrazione Usa ha subito dichiarato di voler contestare nei tribunali. James Robart ha accolto la richiesta di cancellazione dei ministri della Giustizia di Washington e Minnesota, due esponenti democratici, che hanno contestato il danno immediato e irreparabile posto dal decreto esecutivo ai cittadini residenti negli Stati americani. Il giudice Robart ha inoltre sospeso la sospensione del programma di accoglienza, e il divieto di ingresso a tempo indefinito per i rifugiati siriani.

Come rimarcato da Politico, il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha diffuso due comunicati diversi in merito alla bocciatura del cosiddetto muslimban: nel primo la decisione del giudice Robart è definita scandalosa, nella seconda versione del testo l’aggettivo così polemico è stato cancellato. Nel comunicato l’amministrazione Trump rimarcava come il presidente sia autorizzato costituzionalmente a proteggere i cittadini americani, l’obiettivo del decreto esecutivo, e come cercherà di annullare la decisione di Robart nei gradi successivi. La sconfitta subita dal presidente segue la parziale vittoria ottenuta nella Corte di distretto del Massachusetts, che aveva fatto scadere la sospensiva sul muslimban decisa nei giorni precedenti. La battaglia legale sul decreto esecutivo sull’immigrazione sembra destinata a proseguire con grande intensità nel prossimo futuro, e ragionevolmente andrà alla Corte Suprema. Il New York Times ha riferito come le principali compagnie aeree americane abbiano dato l’ordine di accettare passeggeri dai 7 Paesi musulmani dopo la sospensiva del giudice Robart.