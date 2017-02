Dopo una infinita guerra di posizione, lo scontro definitivo fra Roma Nord e Roma Sud è arrivato: i The Pills ce ne raccontano le terribili conseguenze, mentre all’orizzonte si profila un nemico ancora più insidioso per entrambe le fazioni.

Il video “La guerra fratricida tra Roma nord e Roma sud” è stato ideato, scritto, interpretato e prodotto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi, per la regia di Luca Vecchi in esclusiva per Italia, il programma di Michele Santoro.

