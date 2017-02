Louvre, militare spara a uomo armato di machete. L’aggressore ha urlato «Allah Akbar» | Live

12.00. Attacco Louvre, ancora sconsciute identità e nazionalità dell’aggressore. Come riferito ai giornalisti dal portavoce del ministero dell’Interno Pierre-Henry Brandet sono ancora sconosciute identità e nazionalità dell’uomo che stamattina, armato di machete ha aggredito alcuni militari a Parigi nei pressi del Museo del Louvre. L’uomo, a quanto appreso finora, è stato ferito da 5 colpi di arma da fuoco sparati da uno dei soldati.

11.55. Louvre, primo ministro Cazeneuve: «Attacco di carattere terroristico». Quello avvenuto al Museo del Louvre a Parigi è «chiaramente» un «attacco di carattere terroristico». È quanto affermato il primo ministro francese, Bernard Cazeneuve, commentando la tentata aggressione con un machete di un soldato nei pressi di uno dei luoghi simbolo della capitale francese. L’uomo è stato gravemente ferito dai colpi di un altro militare.

Momenti di paura stamattina a Parigi. Alle 9.50 nei pressi del museo del Louvre un militare ha aperto il fuoco contro un uomo armato di machete e coltello che aveva tentato di aggredirlo. L’aggressione sarebbe precisamente avvenuta al centro commerciale del Carrousel du Louvre, centro commerciale sotterraneo situato vicino all’ingresso del museo. Stando a quanto riferito dalla polizia l’aggressore ha gridato «Allah Akbar».

LOUVRE, MILITARE SPARA A UOMO ARMATO DI MACHETE: AGGRESSORE FERITO

L’aggressore è stato colpito all’addome da cinque colpi di mitraglietta, e sarebbe ora – come riferiscono fonti dei soccorritori – in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo ha provato ad entrare nel corridoio delle boutique del Carrousel du Louvre con due zaini. È stato fermato dal personale di sicurezza per una perquisizione, ma lui ha insistito per entrare. Un militare si è quindi avvicinato. A quel punto l’uomo ha tentato di aggredirlo con un machete. L’aggressore ha gridato diverse ‘minacce’ contro i militari, e poi «Allah Akbar».

Stando a quanto riferito dai media francesi sarebbero quattro i militari aggrediti. Due di loro sarebbero rimasti leggermente feriti. I militari di guardia al Carrousel du Louvre hanno risposto sparando cinque volte.

I due zaini sono stati presi in consegna dagli artificieri. La polizia ha poi riferito che all’interno delle borse non c’erano esplosivi.

LOUVRE, MILITARE SPARA A UOMO ARMATO DI MACHETE: SOSPETTI SU SECONDA PERSONA

Si è sospettato che nell’aggressione fosse coinvolta anche una seconda persona. Le autorità hanno riferito del fermo di una seconda persona «con atteggiamento sospetto» che si trovava nei pressi del luogo dell’aggressione.

LOUVRE, MILITARE SPARA A UOMO ARMATO DI MACHETE: QUARTIERE E METRO CHIUSI

In seguito a quello che il ministero degli Interni ha definito «un grave evento di pubblica sicurezza», il quartiere del Louvre è stato completamente transennato, il museo (all’interno del quale si trovavano circa 250 visitatori) è stato chiuso, così come il vicino Palais Royal. È stata poi chiusa al pubblico anche la fermata della metro parigina Palais Royal – Musée du Louvre, sulla linea 7. Su Twitter il ministero dell’Interno francese ha spiegato che i «treni passano senza fermarsi».

