San Valentino: ricetta Cupcakes | VIDEO

Se stai cercando un’idea per San Valentino, perché non armarsi di pazienza (neppure troppa) e provare a cimentarsi ai fornelli con la ricetta di questi gustosi Cupcakes, facili da preparare e ovviamente a forma di cuore.

Sotto al video trovi anche gli ingredienti con le dosi.

CUPCAKES CON IL CUORE DENTRO:

Forno preriscaldato 170°

Per 12 cupcakes :

250 gr di farina

250 gr di zucchero

250 ml di panna per dolci

4 uova

8 gr di lievito

Burro e farina per ungere la torta (oppure spray staccante)

Per la crema al burro (frosting):

450 gr di zucchero a velo

200 gr di burro (a temperatura ambiente)

(2 cucchiai di latte o panna, se volete una consistenza più soffice)

Per il decoro:

Colorante alimentare rosso

Cuoricini di zucchero

Cuoricini di carta

Caramelle

Strumenti:

Teglia quadrata 20×20 cm

Teglia per cupcakes

12 pirottini

Sac a poche

Conetto grande a stella

Tagliapasta a cuoricino

(foto Pixabay)