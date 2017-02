La TV danese TV2 ha trasmesso una pubblicità diventata virale sui social media. Lo spot, che si chiama All we share, è un invito alla tolleranza delle diversità, che sottolinea come i tratti che uniscono gli esseri umani siano molti di più di quelli che li dividono, anche se le differenze risultano più elevata a un primo sguardo. Nel video si vedono persone differenti per sesso, età, colore delle pelle e così via che si suddividono in spazi disegnati sul pavimenti per similitudini, mentre in sottofondo una voce narrante recita.

È facile mettere le persone in scatole: c’è noi e loro. Chi guadagna molto e chi invece riesce giusto a sopravvivere. Le persone di cui abbiamo fiducia, e quelle che cerchiamo di evitare. Ci sono i nuovi danesi e chi invece ha sempre vissuto qui.

Il video prosegue con una persona che chiede alle persone nelle scatole di rispondere ad alcune domande su esperienze di vita. Nuovi raggruppamenti si formano, e la voce narrante conclude

Forse c’è più di quello che ci unisce rispetto a quello che pensiamo

Su Facebook il video è stato visto quasi 30 milioni di volte, sfiorando il milione di condivisioni. Secondo alcuni media americani lo spot danese è così toccante perché si contrappone ai sentimenti di intolleranza dell’era Trump.

Foto copertina: screenshot di TV2