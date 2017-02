San Valentino: gli uomini italiani spendono di più per il regalo dell’amante

San Valentino, la festa degli innamorati. Sì, ma di chi? Della compagna di vita – moglie, convivente, fidanzata – o… dell’altra? Gleeden, portale di incontri extraconiugali, ha voluto interrogare la community italiana per sapere con chi, tra moglie e amante, gli uomini sposati passeranno la ricorrenza. 7 italiani su 10 che frequentano la piattaforma vedranno l’amante per San Valentino.

LEGGI ANCHE: Come non entrare nel panico per il regalo di San Valentino

SAN VALENTINO: IL 14 PER CENTO DEI FEDIFRAGHI LO PASSA SOLO CON L’AMANTE

Si tratta di un sondaggio condotto su oltre 8 mila iscritti al sito. Se il 27% rimane fedele alla partner ufficiale, uno schiacciante 73% degli intervistati ha dichiarato che non rinuncerà a trascorrere qualche ora in compagnia dell’altra. Di questi, il 14% festeggerà solo con quest’ultima, ma la maggioranza degli intervistati (59%) terrà il piede in due scarpe e cercherà di accontentare entrambe.

SAN VALENTINO: LE SCUSE PER TRADIRE IL 14 FEBBRAIO

Ma passiamo alle scuse. Cosa si inventeranno per scappare dalla compagna ufficiale? Il 54% degli intervistati va sul classico imprevisto di lavoro, mentre il 32% darà la colpa a un amico. Il 14%, infine, si affiderà alla proverbiale inaffidabilità dei mezzi pubblici o il sempreverde traffico in tangenziale. Quando tradire? La pausa pranzo è il momento più gettonato (38%), seguito dall’aperitivo (17%) e dalle ore precedenti l’orario di ufficio (17%).

LEGGI ANCHE: Il ragazzo che trasforma in principessa Disney la sua fidanzata per la festa di San Valentino

SAN VALENTINO: COSA REGALARE ALL’AMANTE

Secondo il sondaggio sul portale gli uomini sono più generosi nei regali verso l’amante piuttosto che verso la moglie o la fidanzata. Il 46% di loro dedicherà il budget più alto all’amante: oltre 100€, contro i 20€ spesi invece per la moglie. Alla partner ufficiale spetteranno perlopiù le rose rosse (63%), i cioccolatini (58%) e/o il profumo di rito (21%); l’amante scarterà invece pacchettini contenenti lingerie sexy (63%), gioielli (26%), un weekend a sorpresa (32%). Il 17% degli intervistati invece regalerà un sex toy alla amante. Cambia anche la scelta della location. Se alla moglie/fidanzata spetterà la classica cenetta al lume di candela, a casa (51%) o al ristorante (44%), l’amante si vede rigorosamente nella camera d’hotel (72%).

(foto Pixabay)