Luigi Di Maio è l’esponente del Movimento 5 Stelle più apprezzato dagli italiani secondo un sondaggio riservato commissionato dalla Casaleggio Associati. Ne parla La Repubblica di oggi in un articolo di Annalisa Cuzzocrea, che spiega come il consenso ancora alto del vicepresidente della Camera spinga Beppe Grillo e Davide Casaleggio a difenderlo. Di Maio è stato toccato dal caso Raggi: la difesa a oltranza del sindaco di Roma gli ha alienato un po’ delle simpatie conquistate negli ultimi anni.

Alessandro Di Battista però è ancora meno apprezzato rispetto al suo “amico Luigi”, e per il momento non sembra intenzionato a sfidarlo con convinzione per la guida del M5S alle prossime elezioni politiche. I 5 Stelle presenteranno agli italiani un candidato alla presidenza del Consiglio,e per il momento Grllo e Casaleggio sembrano orientati su Di Maio per questo ruolo. L’ala più ortodossa del M5S che fa riferimento a Roberto Fico dovrebbe proporre un candidato, probabilmente lo stesso presidente della commissione di Vigilanza della Rai, ma per il momento non sembra che possa esprimere la guida del Movimento.

Foto copertina: profilo Facebook di Alessandro Di Battista