Milano, picchiato e accoltellato un clochard: è grave

Un senzatetto è stato trasportato in ospedale per una coltellata all’addome ricevuta durante un’aggressione avvenuta questa mattina in via Sebastiano Veniero, in zona Portello a Milano. Il clochard, che è stato anche picchiato, si trova all’ospedale San Carlo in condizioni gravi ma è fuori pericolo. È stato trovato con il volto tumefatto.

CLOCHARD PICCHIATO E ACCOLTELLATO A MILANO

L’uomo è stato soccorso intorno alle 6.45 dal personale medico. Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri. Il clochard accoltellato è un romeno di 42 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari sarebbe stato aggredito da una persona che già conosceva. A dare l’allarme è stato un passante, che lo ha notato dolorante sull’asfalto.

(Foto da Pixabay.com)