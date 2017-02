Bello Figo suonerà comunque a Roma. Un altro locale si offre per il concerto

Bello Figo, dopo il concerto annullato per minacce a Roma, potrà suonare nuovamente nella Capitale. A farsi avanti è l’Orion Club che racconta coma sia stato fatto un «lavoro capillare e preventivo con organi competenti, affinché lo show si possa tenere in maniera corretta e la sicurezza sia garantita prima, durante e dopo l’evento». «Ogni eventuale episodio di minaccia o intimidazione – spiegano – sarà per tempo segnalato e denunciato alle autorità competenti, già preallertate delle situazioni pregresse verificatesi in altre sedi».

Alcuni non l’hanno presa benissimo ma l’evento Facebook ha già diversi partecipanti. Il concerto è stato fissato per sabato 25 marzo.

IL COMUNE DI ROMA DALLA PARTE DI BELLO FIGO

«Mi fa tristezza e paura chi gioisce per l’annullamento di un concerto. La libertà di espressione artistica va tutelata, è parte fondamentale della democrazia. L’annullamento di un concerto a causa delle minacce è una sconfitta che non si deve ripetere», ha espresso in una nota il vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita culturale Luca Bergamo in merito all’annullamento della data prevista a Roma per il concerto del rapper Bello FiGo. Il rapper però non si ferma. Nuovo appuntamento, sempre nella Capitale.