Il sondaggio Rai sulla migliore giornalista che fa arrabbiare Paola Ferrari

Chi è la migliore giornalista sportiva tra Diletta Leotta, Ilaria D’Amico e Mikaela Calcagno? La domanda è stata lanciata da Gigi&Ross nel corso della puntata di Sbandati (in onda su Rai2). Qualcuno però non l’ha presa benissimo. Paola Ferrari, sorpresa dal fatto che non sia stata citata dalla sua stessa rete, così come non è stata messa nessuna collega di viale Mazzini, ha iniziato a twittare amareggiata: «Mi viene la nausea! Sarà l’influenza o altro?».

«No è che la mia azienda, la Rai – ha rincarato il volto storico di 90 minuto – porta ad esempio come giornaliste sportive due di Sky e una di Mediaset Premium! Basterà la Tachipirina?».

Solo Alba Parietti difende le critiche della collega e Ferrari ha replicato ringraziandola con l’hashtag #amichesempre.

I cinguettìi sono stati annotati anche su Il Messaggero. Ma poi, alla fine, chi è che ha vinto il sondaggio?